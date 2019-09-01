العاهل الأردني يبحث مع أمير قطر العلاقات بين عمان والدوحة

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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات بين عمان والدوحة في مختلف المجالات.
وقالت وكالة "بترا": "بحث جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين".
يشار إلى أن الدوحة، أعلنت يوم الخميس الماضي تعيين سفير فوق العادة لدى الأردن، لترفع بذلك مستوى تمثيلها الدبلوماسي بعد الأزمة القطرية الخليجية عام 2017.
وسبق للأردن وأن رفع التمثيل الدبلوماسي لدى الدوحة في شهر يوليو الماضي، حيث أصدر الملك عبد الله مرسوما بتعيين زيد اللوزي سفيرا للمملكة في قطر.
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