هذا الموضوع ابل تبدأ برنامج لإستبدال الشاشة في نموذج الألومينوم من ساعتي Series 2 و Series 3 ظهر على التقنية بلا حدود.
تبدأ شركة ابل برنامج جديد لإستبدال الشاشة في ساعتي Series 2 و Series 3 في نموذج الألومينوم، وذلك لمعالجة مشكلة في تصميم الساعات يؤدي إلى ظهور شق في حافة الشاشة المستديرة ومنها إلى أجزاء أخرى في الشاشة.
حددت شركة ابل مشكلة في تصميم الشاشة في ساعتي Series 2 و Series 3 تؤدي إلى تصدع الشاشة بدءاً من الحواف المستديرة في الشاشة ومنها أجزاء أخرى، حيث ظهرت المشكلة في النماذج المميزة بتصميم من الألومنيوم من الساعات الذكية.
ولقد أشارت شركة ابل إلى أن النماذج المتضررة من الساعات في النموذج الذي يأتي بحجم 42مم، و38مم من ساعة Series 2 ، كما ظهرت هذه المشكلة في تصميم النموذج GPS، والنموذج الذي يدعم الإتصال بGPS وشبكات المحمول من ساعة Series 3، أيضاً يتضمن برنامج الإستبدال نموذج Nike Plus في كلاً من إصدارات Series 2 و Series 3.
يذكر أن ابل لم توضح بشكل كامل السبب الذي يؤدي إلى تصدع الشاشة، حيث أشارت شركة ابل فقط إلى أن مشكلة تصدع الشاشة تحدث في حالات نادرة جداً.
ومن المقرر أن يتوجه مستخدمي هذه الإصدارات التي تم تحديدها من ابل إلى أحد منافذ مزودي الخدمة المعتمدين من ابل، أو أحد متاجر ابل، أيضاً يمكن الإتصال بدعم ابل لتسجيل الساعة وإرسالها إلى ابل عبر البريد.
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هذا الموضوع ابل تبدأ برنامج لإستبدال الشاشة في نموذج الألومينوم من ساعتي Series 2 و Series 3 ظهر على التقنية بلا حدود.
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