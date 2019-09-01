شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن صواريخ "كورنيت" التى استخدمها حزب الله ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه أهداف فى إسرائيل، فيما رد على أهداف فى لبنان.

وحسب جيش الاحتلال، فإن الصواريخ من نوع "كورنيت" المضاد للدروع، أطلقت صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية، ما استدعى فتح الملاجئ.

وفيما يلى أهم 10 معلومات عن صواريخ "كورنيت":

1- هى من نوعية الصواريخ المضادة للدروع الحصينة

2- تستخدم لاستهداف الدبابات والمدرعات وناقلات الجند

3- صناعة روسية بدأ الاستخدام الأول له فى عام 1994 أى بعد 3 سنوات من تفكك الاتحاد السوفيتى

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4- الوزن حوالى 29 كيلو جرام

5- الطول 1200 مليمتر

6- القطر 152 مليمتر

7- شهد تطويره على عدة مراحل إلى أن تم توجيهه بالليزر

8- يتميز بإمكانية استخدامه ضد المروحيات العسكرية التى تطير على نطاق منخفض

9- يمكن تثبيته على عربية مدرعة أو ذات دفع رباعى