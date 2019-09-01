شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد مجلس الأمن مهمتها بجنوب لبنان.. كل ما تريد معرفته عن قوات اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس الأمن بنهاية أغسطس الماضى مهمة بقاء قوات "اليونيفيل" بالجنوب اللبنانى سنة إضافية ، فى ضوء مشروع قرار أعدته فرنسا بهذا الشأن، داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام ،محذرا من خطورة انتهاك وقف الأعمال القتالية المنصوص عليه فى القرار 1701 الصادر فى أعمال العدوان الإسرائيلى عام 2006.

"اليونيفيل" قوة أرسلتها قوة الأمم المتحدة إلى الجنوب، وهو القرار الذى علقت عليه حكومة لبنان قائلة إن هذا يؤكد حرص الامم المتحدة على

فما هى قوات اليونيفيل وما هى مهمتها ومتى بدأ تواجدها فى لبنان ؟

ـ اليونيفل هى قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات أرسلته الأمم المتحدة للبنان فى اعقاب انتهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.





ـ مهمة اليونيفيل مساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، فى تأمين حدودها لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكرى إلى لبنان دون موافقته.

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ـ أوكلت إلى اليونيفيل رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها فى جميع أنحاء الجنوب اللبناني.





ـ تضمن اليونيفيل عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية فى أية "أنشطة عدائية".





ـ ضمن مهام اليونيفيل تقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الآمنة للنازحين.





ـ مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان.

ـ أجرت (يونيفيل) محادثات مع الأطراف المسئولة عن التوتر الأخير، والذي شهد تبادل لإطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ـ في إطار تعاون اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية أجرى الجنود التابعين لليونيفيل مؤخراً سلسلة من التدريبات المشتركة مع أفراد القوات المسلحة اللبنانية .