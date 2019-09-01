شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع سفير الأردن لدى بلاده تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع السفير الأردني في العراق منتصر الزعبي سبل تطوير العلاقات بين البلدين وذلك خلال استقباله له اليوم،الأحد.

وقال بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في العراق منتصر الزعبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "الجانبان استعراضا مواقف البلدين بشأن آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية".