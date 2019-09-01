شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: المدرعة الإسرائيلية التى استُهدفت من طراز "وولف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المدرعة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفها "حزب الله" في وقت سابق من اليوم بإحدى المناطق الحدودية، هي من طراز "وولف" التي تصنعها إسرائيل وتتسع لثمانية أفراد عسكريين.

من ناحية أخرى، بدأت سيارات الإطفاء والدفاع المدني اللبناني في عملية إخماد الحرائق التي اشتعلت في المناطق الزراعية داخل مساحات من أراضي القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية الحدودية جراء القصف المدفعي المكثف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية ردا على العملية التي نفذها "حزب الله".

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وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق اليوم تعرض الأراضي اللبنانية لـ 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاه بلدات (مارون الراس - عيترون - يارون) وجميعها في نطاق مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وكان "حزب الله" قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير مدرعة إسرائيلية عند طريق مستوطنة "أفيفيم" الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد عددهم، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي، ومقتل اثنين من عناصر "حزب الله" في سوريا.