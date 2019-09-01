شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى فى هجوم مسلح شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمقتل مدني في هجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله "إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني أثناء مروره ضمن منطقة الشعلة شمالي العاصمة بغداد؛ ما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي.
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