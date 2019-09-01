شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اشتعال النيران بأحد المستوطنات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر التلفزيون الإسرائيلى أول صور داخل الحدود الإسرائيلية - اللبنانية ، حيث اشتعلت النيران داخل أحد المستوطنات المطلة على الحدود الإسرائيلية. وقال التلفزيون الإسرائيلى، إن حزب الله اطلق صاروخ كونراد على احد المستوطنات مما تسببق فى اشتعال النيران بالمستوطنة، لكنها لم تسفر عن أى إصابات





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