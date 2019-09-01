شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق قواعد جديدة للأمتعة في مطار البحرين الدولى أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولى، أنه اعتبارا من الأول من أكتوبر 2019 سيتم تطبيق قواعد جديدة لقبول الأمتعة في مطار البحرين الدولى بغية تجنب حدوث أى اختناقات أو أعطال قد تعيق حركة نظام مناولة الأمتعة.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء البحرينية، تشمل الأغراض التي لن يتم قبولها بعد الآن الحقائب الدائرية وغير مسطحة الشكل والحقائب غير منتظمة الشكل المربوطة بحبل أو خيط أو شريط والحقائب ذات الأحزمة الطويلة أو السائبة والحقائب الملفوفة بدثار أو بطانية، أما الأغراض التي تتخطى أحجامها القياسات المعتادة مثل عربات الأطفال والدراجات الهوائية والكراسى المتحركة وحقائب الغولف، فسوف تظل مسموحا بها.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولى، مايكل هوهينبرجر ، "لطالما حافظت شركة مطار البحرين على التزامها بتشغيل ميناء جوى رائد يتسم بالكفاءة والمرونة، كما تتفانى في ضمان سير العمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، ومن هذا المنطلق، تأتى هذه القواعد الجديدة لتدعم هذه الأهداف من خلال الحفاظ على سلامة نظام مناولة الأمتعة، كما ستساعد موظفى المطار على أداء المهام اليومية المنوطة بهم على نحو أكثر سهولة وفاعلية، وهو ما يثمر في المقابل عن تقديم خدمات أفضل لجميع مرتادى المطار."