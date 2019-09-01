"الجهاد الإسلامي" تبارك "الرد البطولي" لحزب الله على إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أشادت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأحد، بما وصفته بـ"الرد البطولي" لـ"المقاومة اللبنانية" على إسرائيل.

وفي بيان مقتضب وصل الخليج 365، قالت الحركة: "نبارك هذا الرد لقيادة المقاومة ومجاهديها وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) والشعب اللبناني وذوي الشهداء".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، عدم وقوع أية إصابات جراء العملية التي نفذها "حزب الله" على الحدود اللبنانية، مشيرا أنه رد بإطلاق 100 قذيفة.

بدوره، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز قواته على الجبهة الشمالية مع لبنان، تحسبًا لأية تطورات محتملة في ظل التوتر الأمني الراهن.

وسقطت طائرة استطلاع وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، فجر الأحد.

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وتزامن ذلك مع استهداف إسرائيل لمركز عسكري تابع لـ"حزب الله"، في بلدة عقربة جنوب العاصمة السورية دمشق؛ ما أودى بحياة عنصرين من الحزب اللبناني.

وفجر الإثنين 26 أغسطس/آب الماضي، دوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (المدعومة من حزب الله) في جبال لبنان الشرقية.

وتبنت إسرائيل الغارة الجوية في سوريا، وقالت إنها أحبطت مخططا من جانب إيران ومجموعات شيعية لمهاجمة أهداف إسرائيلية.

وبينما لم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.

كما اتهمت قوات "الحشد الشعبي" (شيعية عراقية مقربة من إيران)، الأسبوع الماضي، إسرائيل بشن هجمات بطائرات استطلاع على قواعد لها في العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها.‎

وحملت بيروت إسرائيل، الأسبوع الماضي، مسؤولية تحليق طائرات استطلاع في سماء لبنان، إضافة إلى وقوع ثلاثة انفجارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.