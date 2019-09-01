نتنياهو: سنقرر الخطوات المقبلة بشأن لبنان بناء على التطورات

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن بلاده ستقرر الخطوات المستقبلية بشأن الوضع على الحدود مع لبنان بناءً على تطورات الموقف.

جاء تصريح نتنياهو تعقيبًا على هجوم شنه حزب الله اللبناني، في وقت سابق الأحد، ضد موقع عسكري في منطقة "أفيفيم" شمالي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه لم تقع أية إصابات جراء العملية التي نفذها حزب الله.

وقال نتنياهو، "ليس لدينا ضحايا ولا إصابات".

تصريحات نتنياهو، جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، على هامش افتتاح ممثلية دبلوماسية تجارية لهندوراس في مدينة القدس، بثته قناة "كان" الرسمية.

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وكان "حزب الله" أعلن في بيان أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود.

بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" على صفحتها الإلكترونية أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، والحزب المعارض "أزرق- أبيض" قررا وقف الحملة الانتخابية حالياً بسبب التصعيد في لبنان.

كما أعلنت بلدات إسرائيلية الأحد، عن فتح الملاجئ أمام الإسرائيليين، تحسبا من تصاعد التوتر العسكري مع حزب الله اللبناني، بحسب "يديعوت أحرنوت" العبرية.

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