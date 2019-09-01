"يونيفيل" تسعى إلى منع التصعيد جنوبي لبنان

بيروت/ بلال البقيلي، يوسف حسين‎/ الخليج 365

أجرت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الأحد، اتصالات مباشرة مع الأطراف المعنية؛ لمنع تصعيد وتيرة الوضع الأمني جنوبي لبنان، وفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري طلب تدخل الولايات المتحدة وفرنسا في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.



يأتي ذلك بعدما استهدف حزب الله آلية إسرائيلية، وقال الحزب، في بيان، إنه دمّر الآلية عند طريق ثكنة "أفيفيم" شمال إسرائيل وقتل وجرح من فيها.



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وقال مراسل الخليج 365 في جنوبي لبنان إن الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة مارون الرأس الحدودية.‎



وفي بيانه، أوضح حزب الله، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم (بتوقيت بيروت)، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها"، دون ذكر أية تفاصيل بشأن طريقة تنفيذ الهجوم.



وإثر ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا لأطراف بلدة مارون الرأس اللبنانية الحدودية، حسبما أفاد مراسل الخليج 365 في جنوبي لبنان.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع ضحايا أم لا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.