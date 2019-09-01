ليبيا.. شركات الطيران تنقل رحلاتها إلى مصراتة بعد إغلاق معيتيقة

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت شركات الطيران الليبية الحكومية والخاصة، الأحد، استئناف رحلاتها من مطار مصراتة (غرب طرابلس) نتيجة إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.
وقالت شركة الخطوط الليبية (حكومية)، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه نظرًا لتوقف التشغيل من مطار معيتيقة الدولي ينقل التشغيل إلى مطار مصراته الدولي إلى حين إشعار آخر.
كما أعلنت شركة البراق (خاصة) استئناف رحلاتها من مطار مصراتة.
وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرًا شائعًا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على طرابلس.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.
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