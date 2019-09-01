زعيم الحوثيين: التحالف تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار

اليمن / الخليج 365



اتهم زعيم جماعة "الحوثيين" باليمن، عبد الملك الحوثي، الأحد، التحالف العربي بأنه "تعمد استهداف الأسرى" في سجن بمحافظة ذمار وسط البلاد.



وقال في حديث نقلته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، إن "العدو (التحالف العربي) تعمد استهداف الأسرى في ‎ذمار حيث كان عدد كبير منهم يتهيأ للخروج ضمن صفقة تبادل".



وأضاف الحوثي أن الحادثة تعبر عن "حقد وإفلاس إنساني وأخلاقي وتخبط وانسداد أفق في معركة العدوان العبثية على شعبنا".



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و‏‎تابع "الجريمة بحق الأسرى تقدم شاهدا إضافيا على أن التحالف يستبيح كل أبناء الشعب اليمني، حتى الموالين له"، وفق قوله.



وأفاد زعيم الحوثيين بأن "السعودي والإماراتي، يقدمون الخونة (الجيش اليمني) في مقدمة القتال، وعندما يتراجعون يقومون بقتلهم، وأحيانا يقصفونهم للضغط عليهم".

وفي وقت سابق الأحد، قال يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، إنه تم انتشال أكثر من 60 جثة من ضحايا قصف طيران التحالف على سجن في ذمار بوقت متأخر الليلة الماضية، حسب قناة المسيرة التابعة للجماعة.

ولم يتسن أخذ تعليق من التحالف العربي أو الحكومة اليمنية حول ما جاء على لسان "الحوثي".

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