الحريري يطلب تدخل واشنطن وباريس لمواجهة تطور الأوضاع مع إسرائيل

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

طلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأحد، تدخل الولايات المتحدة وفرنسا في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وقال الحريري، في بيان لمكتبه، وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه تابع تطورات الأوضاع في الجنوب، وأجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وإيمانويل بون مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق الأحد، تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم شمال إسرائيل وقتل وجرح من فيها، من دون تحديد عددهم.

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وقال بيان للحزب، وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم (بتوقيت بيروت)، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها"، دون ذكر أية تفاصيل بشأن طريقة تنفيذ الهجوم.

وعلى إثر ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا لأطراف بلدة مارون الرأس اللبنانية الحدودية، حسبما أفاد مراسل الخليج 365 في جنوبي لبنان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع ضحايا أم لا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.