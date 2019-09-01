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صحيفة الخليج الالكترونية
ضبطت الفرق الميدانية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة صبيا في منطقة جازان، عدداً من المواقع المخالفة للتفحيم في خبت الفلق، بالتعاون مع شرطة المحافظة.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق المكونة من فرع منطقة جازان ومكتب صبيا وبلدية صبيا وشرطة صبيا وحراسات الغابات، تمكنت من إتلاف المدافن ومصادرة حوالي 200 كيس فحم في تلك المواقع، وذلك في إطار جهود الوزارة في تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة.
ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لاسيما مواقع الاحتطاب والتفحيم.
كانت هذه تفاصيل خبر #وزارة_البيئة تضبط مواقع “تفحيم” في صبيا وتصادر 200 كيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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