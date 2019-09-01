صحيفة الخليج الالكترونية سجل مرصدا الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة حيث بلغت 48 درجة مئوية. من جهة أخرى سجل مرصد القيصومة 47 درجة، فيما سجل مرصد القصيم 46 درجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.