المرصد_السوري يكشف عدد الخسائر البشرية في سوريا خلال شهر

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الخليج - واس
ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية في سوريا جراء المعارك بين قوات الأسد والمعارضة خلال شهر أغسطس 2019م لأعلى مستويات منذ 17 شهراً.
وبلغ عدد القتلى خلال الشهر الماضي 1520 قتيلًا ضمنهم 231 من القتلى المدنيين و59 طفلًا وفقًا لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له.
كما وثق المرصد ارتكاب خمس مجازر خلال شهر أغسطس من العام 2019، راح ضحيتها 45 مواطنًا بينهم 22 طفلًا دون سن 18 عامًا.
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