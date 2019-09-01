عمة المقدم م.سعيد العمري في ذمة الله

صحيفة الخليج الإلكترونية انتقلت الى رحمة الله تعالى “شقيقة والد” المقدم مهندس سعيد العمري مدير مركز السلامة الميدانية بالدفاع المدني بجدة ..وتم دفنها في النماص … ويتقبل العزاء في وفاة الفقيدة في النماص ..وصحيفة الخليج الإلكترونية التي المها النباء تتقدم بخالص العزاء واصدق المواساة لذوي الفقيدة سائلين المولى جلت قدرته ا ن يغفر لها ويجعل الجنة مثواها.. انا لله وانا اليه راجعون

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