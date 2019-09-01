الحريري يتصل ببومبيو ومستشار ماكرون لبحث التطورات بين حزب الله وإسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي اليوم الأحد بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية. وذكر مكتب الحريري أن رئيس الوزراء أجرى الاتصالين "لمطالبة الولايات المتحدة وفرنسا التدخل لوقف تدهور الوضع في جنوب لبنان".

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