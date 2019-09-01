الجيش اللبناني يعلن أن إسرائيل اطلقت أكثر من "40 قذيفة صاروخية" على جنوب البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلن الجيش اللبناني الأحد أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من "40 قذيفة صاروخية" على جنوب البلاد رداً على استهداف حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية. وقال الجيش في بيان "استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى إندلاع حرائق". وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن توقف القصف قرابة الساعة السادسة عصراً (15:00 ت غ).

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