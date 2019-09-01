دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يكشف عن خطط جوجل لنقل عملية تصنيع هواتف Pixel من الصين ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار تقرير جديد نشر اليوم على أن جوجل في طريقها للتحول بعملية تصنيع وإنتاج هواتف Pixel من المنشآت الصناعية في الصين إلى فيتنام.

يبدو أن عملاق البحث ستكون واحدة من أولى الشركات التي ستعمل على تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الذي أمر فيه الشركات الأمريكية بالبحث عن بدائل أخرى للصين، حيث أكد تقرير اليوم على أن جوجل تخطط لنقل عملية تصنيع هواتف Pixel خارج الصين قريباً.

تستمر الحرب التجارية في بين الولايات المتحدة والصين في التطور يوم تلو الأخر مع قرارات الإدارة الأمريكية والصين المتلاحقة، ولقد جاء قرار دونالد ترامب الأخير بتوجيه الشركات الأمريكية للبحث عن بدائل للصين خلال الفترة القادمة.

ولقد بدأت بالفعل بعض الشركات في الشروع في تنفيذ هذا القرار الجديد، ومن بين الشركات التي ستتحول قريباً بصناعتها خارج الصين، تأتي عملاق البحث جوجل التي تخطط للتوجه بصناعة هواتف Pixel إلى فيتنام.

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ولقد أكد التقرير على أن جوجل بدأت مع أحد شركائها في العمل على إعداد أحد منشآت نوكيا الصناعية القديمة في فيتنام في مقاطعة Bac Ninh لتكون مجهزة لإنتاج هواتف Pixel خلال الفترة القادمة، كما أشارت مصادر أخرى إلى أن بعض من إنتاج هواتف Pixel 3a سيتحول بالفعل مع نهاية هذا العام إلى هذه المنشأة الصناعية في فينام.

كما أوضح التقرير إلى أن جوجل لن تخرج بشكل كامل من السوق الصيني، بل أنها تخطط لترك بعض الأنشطة نظراً لأهمية السوق الصيني في تصنيع المنتجات الأمريكية.

من جانب أخر أشار التقرير إلى أن إرتفاع تكلفة إنتاج هواتف Pixel في الصين، هو أحد الأسباب التي كانت ستدفع جوجل للبحث عن بديل للمنشآت الصناعية في الصين في النهاية.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يكشف عن خطط جوجل لنقل عملية تصنيع هواتف Pixel من الصين ظهر على التقنية بلا حدود.