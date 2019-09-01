شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة خمسة آخرين بحادث فى العاصمة الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى شخص، وأصيب خمسة آخرون، اليوم الاحد، إثر حادث تصادم وقع بين صهريج نضح ومركبتين بشارع الـ 100 باتجاه سحاب في محافظة العاصمة الأردنية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدنى في بيان: إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدنى شرق عمان، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة ونقل المصابين وإخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجى الحكومى.

ووصفت حالة أحد المصابين بالبالغة، وبقية الإصابات بالمتوسطة.