شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السويد: ندعم الشرعية اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة خارجية السويد، مارجوت فالستروم ، عن دعم بلادها للحكومة الشرعية، وعزمها استمرار تقديم الدعم لليمن من أجل التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشددت الوزيرة، خلال لقاءها نائب وزير الخارجية اليمنى ، محمد الحضرمي، على أهمية التوصل إلى سلام شامل وتنفيذ اتفاق السويد للخروج من الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن زيارتها للمنطقة تأتي في هذا الإطار.

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وكان الحضرمي قد استعرض بداية اللقاء عملية السلام وآخر التطورات على الساحة اليمنية، مشيدا بالدعم السويدي المستمر للحكومة الشرعية، وعلى حرصها على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية وعلى اهتمامها الكبير بالأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.

وأشار إلى استمرار دعم الحكومة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بما في ذلك اتفاق الحديدة، معتبرًا تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة هو المدخل الرئيسي للانتقال لأي مشاورات مستقبلية.