الجيش الإسرائيلي: الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله انتهت

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث".
وأفاد مرسل "سبوتنيك" في لبنان بأن هناك نزوح كثيف لأهالي الجنوب اللبناني القريبين من الشريط الحدودي باتجاه المناطق الأكثر أمنا.
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