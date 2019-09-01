العاهل الاردني يبحث هاتفيا مع أمير قطر سبل تطوير العلاقات

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عمان: بحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاحد سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، حسبما افاد الديوان الملكي الاردني في بيان.

وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان "الملك عبدالله الثاني بحث خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين".

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وكان الأردن أعلن رسميا في 16 تموز/يوليو الماضي تعيين سفير جديد له لدى قطر بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة عقب قطع السعودية ودول أخرى علاقتها معها.

كما وافق الأردن حينها على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.

وكان الأردن أعلن في 6 حزيران/ يونيو 2017 خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وسحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة" في عمان.