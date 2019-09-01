السيسي لأمير الكويت: أمن الخليج من أمن مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman أمير الكويت لدى استقباله الرئيس المصري أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي. وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على هامش زيارته إلى الكويت وصلها السبت الماضي. وغادر الرئيس السيسي والوفد الرسمي المرافق له الكويت نهار الأحد، وذلك بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات رسمية مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. أخبار ذات صلة وكان على رأس مودعيه على أرض المطار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.