شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يجتمع بـ" الكابنيت" لاتخاذ قرار عسكرى حول حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، يعقد جلسة طارئة الآن مع المجلس الأمنى المصغر لاتخاذ قرار إما بدء معركة عسكرية أو التراجع عنها . وسيناقش "الكابينت" إمكانية توسيع العملية العسكرية علاوة على ذلك سيناقش "الكابينت" كيفية مواجهة صواريخ حزب الله التى تم إطلاقها على إسرائيل. يذكر أن الكابينت، يضم وزير الدفاع الذى يشغله بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ورئيس الأركان أفيف كوخفى ، ورئيس جهاز الشاباك ناداف ارجمان، ورئيس الموساد يوسى كوهين. Advertisements

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