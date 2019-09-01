شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يبحث مع قائد الجيش اللبنانى الإجراءات التى يتخذها جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ووضعه في صورة الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الحريرى اتصل بقائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، وأطلع منه على المعلومات والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبنانى.

فيما تجرى قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة اتصالات مباشرة مع الأطراف المعنية لمنع تصعيد وتيرة الوضع الأمني في الجنوب اللبنانى.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن قيادة قوات اليونيفيل تجرى لمنع تصعيد وتيرة الوضع الأمني في الجنوب اللبنانى.

Advertisements

وتتألف قوة "يونيفيل"، التى أنشئت فى عام 1978، وتم تعزيزها بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل ولبنان، حاليًا من حوالى 12 ألف جندى، يراقبون عن كثب الحدود على الجانبين.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلى، أصدر أوامره، اليوم الأحد، للسكان قرب الحدود مع لبنان بالبقاء فى أماكن مغلقة وبفتح المخابئ فى المنطقة، وذلك بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية.

وأكد حزب الله سقوط قتلى وجرحى فى صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلى بعد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان.