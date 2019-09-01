شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يطالب واشنطن وباريس بالتدخل إثر قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية ، أن رئيس الوزراء سعد الحريري أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي مطالبا بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية. ومن جهة اخرى أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن طائرة مسيّرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق ، وأشارت قيادة الجيش إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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