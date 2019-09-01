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وزير الخارجية السعودى يستقبل وزيرة الخارجية بمملكة السويد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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