شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات تجلى 75 مواطنا من فلوريدا والمدن المجاورة قبل وصول إعصار دوريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت سفارة دولة الإمارات فى واشنطن، بإجلاء 75 مواطناً إماراتيا من ولاية فلوريدا الأمريكية إلى وجهة آمنة قبل وصول " إعصار دوريان " المتوقع حدوثه يوم غد الإثنين.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، أجلت مجموعة من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى وأحد الزائرين المقيمين في الدولة بعد أن طلبوا من السفارة مساعدتهم.

ووجه يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء غرفة عمليات تتكون من ممثلين من السفارة في واشنطن دى سى وملحقياتها "العسكرية، والشرطية، والثقافية، وملحقية أدنوك"، إضافة إلى القنصلية العامة للدولة فى نيويورك للتواصل مباشرة مع المواطنين والإطمئنان على أوضاعهم وستعمل الغرفة على مراقبة الأوضاع عن كثب والإشراف على تنفيذ خطة إجلاء مواطنى الدولة من المناطق التي ستتأثر بالإعصار دوريان.

وأكد معاليه أن أولويات القيادة فى دولة الإمارات تتمثل فى الحرص على سلامة مواطنيها وأمنهم أينما وجدوا.

Advertisements

وقد أمنت سفارة الدولة طائرة خاصة لإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين الذين لم يغادروا الولاية بعد، وتمت عملية الإجلاء أمس من مدينة ميامى الى وجهة أكثر أماناً.

ومع التغير السريع الذي يشهده مسار الإعصار دوريان باتجاه المناطق الساحلية فى ولايات جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولينا، حثت سفارة الدولة المواطنين المقيمين في الولايات المذكورة والمناطق المتضررة على الاتصال في حالة الضرورة على الخطوط الساخنة التالية: - سفارة الدولة في واشنطن دي سي على الرقم التالي: 202-431-5530 - القنصلية العامة للدولة فى نيويورك على الرقم التالي: 646-630-2575 - كما يمكنهم أيضاً الاتصال برقم الطوارئ في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: 0097180044444 في حالات الضرورة القصوى.

وكان المركز الوطنى الأمريكى للإعصار قد أعلن مساء يوم الجمعة الماضية أن إعصار دوريين سيصل إلى الدرجة الرابعة في تصنيف الأعاصير.

تجدر الإشارة إلى أن 175 مواطنا إماراتى يقيمون في فلوريدا من الـ 1850 من المواطنين الإماراتيين المسجلين والقاطنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.