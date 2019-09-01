التعاون الإسلامي تدعو "ناورو" للتراجع عن قرارها بشأن القدس

جدة / الخليج 365

أدانت منطمة التعاون الإسلامي، الأحد، قرار جزيرة "ناورو" في المحيط الهادئ، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعية إياها إلى التراجع واحترام الشرعية الدولية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن هذه الخطوة "غير القانونية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس".

وأشارت إلى "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة".

كما دعت المنظمة حكومة "ناورو" إلى التراجع عن هذا القرار و"احترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

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والخميس الماضي، قررت "ناورو"، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وقالت القناة الإسرائيلية (12) إن القرار جاء بعد زيارة قامت بها سفيرة ناورو لدى الأمم المتحدة مارلين موزيس إلى إسرائيل مؤخرا.

وأضافت: "جاء القرار كنتيجة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس".



واستنادا إلى محركات البحث، يتراوح عدد سكان هذه الجزيرة ما بين 10إلى 14 ألف نسمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.