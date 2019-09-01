الحوثيون: انتشال أكثر من 60 جثة من ضحايا قصف سجن ذمار وسط اليمن

اليمن /الخليج 365
قالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، الأحد، إنه تم انتشال أكثر من 60 جثة من ضحايا قصف طيران التحالف العربي على سجن للأسرى في محافظة ذمار، وسط اليمن.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، يوسف الحاضري، حسب قناة المسيرة التابعة للجماعة.
وأوضح الحاضري أنه تم انتشال أكثر من 60 جثة، وأنه ليس هناك بعد رقم نهائي، فيما عدد الضحايا مرشح للزيادة.
ولفت إلى أنه تم إجلاء أكثر من 50 جريحا، ولا يزال هناك الكثير تحت الأنقاض.
وصباح الأحد، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، في تغريدة على تويتر، إن التحالف العربي "يدشن العام الهجري الجديد بمجزرة مروعة مستهدفا أحد السجون التابعة للأسرى في ذمار".
وأضاف أن الحصيلة الأولية جراء الاستهداف، "تشير إلى سقوط 50 شهيدا و100مصاب"، قبل الاعلان الجديد من قبل وزارة الصحة عن الحصيلة الجديدة.
وتعيد حادثة السبت إلى الأذهان، الحادثة التي راح ضحيتها 25 قتيلاً من المعتقلين لدى الحوثيين، بينهم الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري وعشرات الجرحى، فيما عُرف حينها بـ "مجزرة هران" والتي وقعت في 21 مايو 2015، عندما استهدف طيران التحالف مبنى حكومي يستخدمه الحوثيون معتقلاً في ذات المدينة، واتهمت الحكومة اليمنية حينها الحوثيين باستخدام المعتقلين دروعاً بشرية.
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