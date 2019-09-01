تركيا.. تحييد 4 إرهابيين في غارات على شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 من إرهابيي "بي كا كا" في غارات على منطقتي كارا ومتينا شمالي العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الغارات على المنطقتين المذكورتين، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب التي أطلقتها القوات التركية في شمال العراق يوم 27 مايو/ أيار الماضي.
وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو/ تموز الماضي ثم المخلب-3 في 24 أغسطس/ آب الماضي.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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