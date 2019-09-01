تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية على 4محافظات في #مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على محافظات في مكة المكرمة.
ويشمل التنبيه الذي نشرته “الأرصاد” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان بمنطقة مكة، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتّباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته.
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