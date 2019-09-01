الجوازات تنفي زيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية ردت المديرية العامة للجوازات على مزاعم متداولة حول زيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص لتكون مثل باقي المهن. وتلقى حساب الجوازات على “تويتر” استفساراً كالتالي: “هل تمت زيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص لتصبح مثل باقي المهن ابتداء من 1/1/1441؟ هل هذا الخبر صحيح؟ وما هي الرسوم الفعلية لإصدار تأشيرة وفيزا السائق الخاص؟”. فأجاب حساب الجوازات بأنه لا صحة لزيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص، داعياً لمتابعة الأخبار الخاصة بالجوازات عبر قنواته الرسمية.

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