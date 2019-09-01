شكرا لقرائتكم مقتل 8 مزارعين على يد مقاتلي "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كانو (نيجيريا) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 11:57

قُتل ثمانية مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت الماضيين، بأيدي مقاتلين من "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما افاد سكان واعضاء ميليشيات.



وهاجم رجال مدججون بالسلاح الجمعة قرية بالومري على بعد 15 كيلومتراً من مايدوغوري، العاصمة الاقليمية لولاية بورنو، وذبحوا أربعة رجال واسروا اثنين آخرين.

وأمس (السبت) "قبض المتمردون على أربعة مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم" في جيدان وايا، إحدى ضواحي مايدوغوري، بحسب ما قال باباكورا كولو زعيم ميليشيا محلية.

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والخميس، كان اثنان من سكان بلومري قُتلوا أيضاً بأيدي مقاتلين، وفقاً لسكان.

وغالبا ما تهاجم "بوكو حرام" المزارعين والرعاة، متهمة اياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات.

وتنشط الجماعة شمال شرقي نيجيريا، حيث أسفرت هجمات المتطرفين المستمرة منذ حوالى عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.