شكرا لقرائتكم رئيس بلدية اسطنبول ينتقد إقالة رؤساء بلديات من حزب كردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دياربكر (تركيا) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 11:43

انتقد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أمس (السبت)، إقالة الحكومة التركية ثلاثة رؤساء بلديات أكراد، وذلك خلال زيارة قام بها الى مدينة دياربكر.



ووصف أوغلو الذي ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري المعارض وفاز بانتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في حزيران (يونيو) الماضي، هذا التصرف بأنه "متهور".

وتعد زيارة إمام أوغلو الى دياربكر آخر مؤشرات التحسن في العلاقات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وتمت إقالة رؤساء بلديات مدن دياربكر وماردين وفان، وجميعهم من حزب الشعوب الديمقراطي، في 19 آب (أغسطس) الماضي، للاشتباه بصلات لهم مع المتشددين الأكراد.

واستبدلت الحكومة عدنان سلجوق مزركلي رئيس بلدية دياربكر المنتخب بمسؤول حكومي.

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وقال إمام أوغلو للصحافيين في دياربكر "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سيادة للقانون في مكان لا يغادر فيه المسؤولون المنتخبون مناصبهم عبر صناديق الاقتراع".

والتقى إمام أوغلو رئيس بلدية ماردين المقال أحمد ترك، وهو شخصية بارزة في الحركة الكردية، إضافة الى مزركلي الذي قال إن زيارة رئيس بلدية اسطنبول تمنح "بصيصا من الامل ومصدر قوة لنا".

وزيارة مسؤول من الحزب الجمهوري لهذه المنطقة ذات الغالبية الكردية تعتبر مهمة للحزب العلماني الذي لم تكن علاقته دائما سهلة مع حزب الشعوب الديموقراطي.

لكن بما أن نجاح إمام أوغلو في الانتخابات استند بشكل كبير الى أصوات الأكراد بسبب عدم تقدم حزب الشعوب الديمقراطي بأي مرشح في إسطنبول، فقد تحسنت العلاقة بين الطرفين بشكل ملحوظ.

وتوجه إمام اوغلو الى ضريح طاهر التشي، رئيس نقابة المحامين في دياربكر والناشط من أجل الحقوق الكردية الذي اغتيل عام 2015.

وكان المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري محرّم إنجة قد زار في أيار (مايو) الماضي، الرئيس السابق المسجون لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديميرتاش قبل الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2018.