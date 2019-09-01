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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد "تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية على منطقتي متينا وغارا شمالي العراق، وبذلك يرتفع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم اليوم الأحد إلى 9 ضمن عملية المخلب الثالثة العسكرية".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 24 آب/أغسطس الماضي إطلاق عملية "المخلب الثالثة" العسكرية في شمال العراق، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ الإرهابيين وملاجئهم، في منطقة سينات-هفتانين.
© REUTERS / Asmaa Waguih
وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، لافتة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".
وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا" تحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار.
ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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