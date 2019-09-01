الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" المجلس الانتقالي

وكتب الإرياني، في عدة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن "التقارير الميدانية والأرقام الواردة من عدن و أبين عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها مليشيا المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية من قتل على الهوية وإعدامات ميدانية للأسرى وتصفية للجرحى ومداهمة ونهب وإحراق للمنازل واختطافات واعتقالات مفزعة وتنذر بكارثة إنسانية مروعة".
وأضاف الإرياني "هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات البشعة التي وثقتها مقاطع الفيديو تنم عن حقد دفين وتكشف الوجه الحقيقي لمليشيا المجلس الانتقالي والمشروع التدميري الذي تحمله لأبناء المحافظات الجنوبية، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وسيلاحق كافة المسئولين عنها في المحاكم الوطنية والدولية".
وتابع "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لإدانة هذه الجرائم البشعة والتدخل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف كل أشكال الجرائم والانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تمارسها مليشيا الانتقالي في مديريات محافظات عدن وأبين".
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