ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 19.2 % في الربع الثاني من عام 2019

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وأضافت دائرة الإحصاء أن معدل البطالة لدى الذكور بلغ (17.1%)خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (27.2%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.5 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فكان معدل البطالة في الربع الثاني من 2018 قد بلغ 18.7%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، خالد البكار، في وقت سابق إن الحكومة الأردنية اتخذت عدة خطوات لمواجهة ظاهرة البطالة في الأردن، أهمها إحالة من خدمتهم أكثر من 30 عامًا إلى التقاعد.
© AFP 2019 / Ramzi Haidar
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