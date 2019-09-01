مصر... انخفاض معدل المواليد وارتفاع الوفيات في 2018

كما انخفض أيضا معدل المواليد الأحياء ليصل إلى 24.5 في الألف عام 2018 مقابل 26.8 في الألف عام 2017، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، الصادرة اليوم الأحد، بحسب تقارير محلية.

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وبلغ عدد المواليد الذكور خلال العام الماضي نحو 1.2 مليون ذكر مقابل 1.3 مليون ذكر في عام 2017 بانخفاض قدره 6.9٪، في حين بلغ عدد المواليد الإناث نحو 1.16 مليون أنثى مقابل 1.3 مليون أنثى بانخفاض 6.8٪.

وأوضح "الإحصاء المصري"، أن نسبة النوع عند الميلاد بلغ 105 ذكور لكل 100 أنثى عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عدد مواليد الحضر بلغ 1.3 مليون مولود بنسبة 52.5% من إجمالي عدد المواليد عام 2018 مقابل 1.1 مليون مولود في الريف بنسبة 47.5% من إجمالي عدد المواليد عام 2018 .

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن محافظة القاهرة استحوذت على المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد بعدد 221.2 ألف مولود في 2018 مقابل 239.1 ألف مولود عام 2017 بانخفاض قدره 7.5٪، في حين جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 3 آلاف مولود عام 2018 مقابل 3.1 ألف مولود عام 2017 بانخفاض 3.7٪.

وعن حالات الوفاة، أوضح المركزي للإحصاء ارتفاع عدد الوفيات ليبلغ 560.3 ألف متوفى عام 2018 مقابل 547.2 ألف عام 2017 بارتفاع 2.4٪. وبلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018 مقابل 5.7 في الألف عام 2017.

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وبحسب الإحصاءات ارتفع عدد وفيات الذكور ليبلغ 306.9 ألف عام 2018 مقابل 300.9 ألف متوفي عام 2017 بارتفاع 2٪، كما ارتفع عدد وفيات الإناث ليبلغ 253.3 ألف متوفية عام 2018 مقابل 346.3 ألف متوفيات عام 2017 بارتفاع 2.9 ٪، حيث استحوذت نسبة وفيات الذكور على 54.8% من إجمالي عدد الوفيات لعام 2018.

وأضاف "المركزي للإحصاء" أن عدد وفيات الحضر بلغ 336.9 ألف بنسبة 60.1% من إجمالي عدد الوفيات عام 2018 مقابل 320 ألف متوفي بنسبة 58.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2017، وفي الريف بلغ عدد الوفيات 223.3 ألف متوفي بنسبة 39.9% من إجمالي عدد الوفيات عام 2018 مقابل 227.2 ألف متوفي بنسبة 41.5 % من إجمالي عدد الوفيات عام 2017.

واستحوذت محافظة القاهرة على المرتبة الأولى من الوفيات بعدد 88.9 ألف حالة وفاة خلال العام الماضي مقابل 85.7 ألف حالة وفاة خلال 2017 بارتفاع 3.8٪، في حين سجلت محافظة جنوب سيناء المرتبة الأخيرة بعدد حالات الوفيات لتسجل 687 حالة عام 2018 مقابل 651 حالة عام 2017 بارتفاع 5.5%.

وكشفت إحصاءات الجهاز إلى تراجع عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) ليبلغ 36.7 ألف عام 2018 مقابل 38.6 عام 2017 بانخفاض قدره 5.0%، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.4 لكل ألف عام 2018 مقابل 15.1 لكل ألف عام 2017.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 47.6 عام 2018 مقابل 49.8 عام 2017 بانخفاض 4.4%، الإ أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ارتفع في عام 2018 ليسجل 19.5 لكل ألف عام 2017 إلى 20.0 لكل ألف عام 2018.