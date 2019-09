رسمياً: هواوي ستكشف عن سلسلة Mate 30 يوم 19 سبتمبر

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت هواوي اليوم رسمياً أنها ستكشف عن سلسلة هواتف Mate 30 الجديدة يوم 19 سبتمبر الجاري وذلك خلال حدث ضخم ستعقده الشركة في مدينة ميونخ الالمانية.

من خلال بوستر الدعوة هواوي أكدت التسريبات المنتشرة عن الشكل الدائري للكاميرات الخلفية مع وضع عبارة Rethink Possibilities والتي تحث المتابعين على إعادة التفكير في الامكانيات.

من المتوقع ان تكشف هواوي عن 3 هواتف من سلسلة Mate 30 فهناك ميت 30 لايت وميت 30 ونجم الحفل طبعاً سيكون هاتف ميت 30 برو والذي من المتوقع ان يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

ستعمل الهواتف كما هو معروف بالمعالج الجديد Kirin 990 والذي سيتم الكشف عن مواصفاته بعد أيام خلال فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية IFA برلين 2019.

ايضاً من المتوقع ان تحصل الهواتف وتحديداً نسخة البرو على شاشة كبيرة مع تحسينات تشمل تقنية التعرف على الوجه والبصمة بالإضافة البطارية والشحن السريع وربما تكون الشاشة بمعدل تحديث 90Hz.

من الواضح ان هواوي ستقوم بتحسينات كبيرة على الكاميرا حيث يحمل الهاتف 4 كاميرات 2 منها بدقة 40MP لذلك من المتوقع ان تكشف هواوي عن كاميرات ممتازه مع مزايا وأوضاع جديدة تظهر لأول مرة.

إذاً في حال كنت من محبين هواتف هواوي عليك إنتظار تغطيتنا للحدث يوم 19 سبتمبر القادم.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC