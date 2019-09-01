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غانتس لنصر الله: ارحم لبنان!

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دبي - بواسطة محمد فارس © CORINNA KERN

على خلفية تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله من مغبة التصعيد على الحدود، ودعاه لأن "يرحم لبنان".

وكتب غانتس، الزعيم المعارض والمنافس الأبرز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنانياهو في الانتخابات التشريعية عبر "تويتر" أمس السبت متوجها لنصر الله: "ارحم لبنان ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده للعصر الحجري".

ونقلت مصادر إعلامية عن غانتس تحذيره من أن "لبنان سيكون مسؤولا عن أي هجوم ينطلق من أراضيه".

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وفي وقت سابق من السبت، قال نصر الله إن "الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة"، وذلك بعد اتهام "حزب الله" لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ضاحية بيروت الجنوبية قبل نحو أسبوع.

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الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رأى النور يوم 31 أغسطس عام 1985، وهو الابن السادس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من زوجته فهدة بنت فلاح آل حثلين العجمي.

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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