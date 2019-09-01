شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى البحرينى يشارك في منتدى عالمى حول التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد من مجلس الشورى يضم الدكتور أحمد سالم العريض عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والدكتور محمد علي حسن على عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، في أعمال المنتدى البرلمانى العالمى الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، الذي سيقام في جزيرة بالى بجمهورية إندونيسيا، وذلك خلال الفترة من 3 الى 5 سبتمبر الجارى، تحت عنوان "مكافحة عدم المساواة من خلال الدمج الإجتماعى والمالى".

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء البحرينية، أوضح الدكتور أحمد سالم العريض، أن المنتدى سيشهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال الوقوف على عدد من الأهداف المرتبطة بعنوان المنتدى، مشيرا إلى أن جلسات المنتدى ستخصص لبحث دور البنية التحتية والابتكار الصناعى فى تعزيز تكافؤ الفرص، وأهميتها في القضاء على عدم المساواة وخلق مجتمعات شاملة.

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وقال العريض إن جلسات المنتدى ستشهد نقاشا حول ضمان حصول مناطق الريف على إمدادات المياه النظيفة والصرف الصحى والنظافة، ذلك إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الشراكة للوصول إلى التمويل الشامل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي حسن علي أهمية المشاركة في أعمال المنتدى، خصوصا أنه يبحث موضوعات تمثل أولوية مشتركة لمختلف الدول والمجتمعات، وتتزامن مع سعيها المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مشاركة مجلس الشورى في هذا المنتدى تأتى حرصا من المجلس على إبراز المنجزات والتقدم الذي حققته مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بيان الجهود التي تبذلها السلطة التشريعية لمواءمة التشريعات مع برامج وخطط الحكومة الموقرة الهادفة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بمملكة البحرين.