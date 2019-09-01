شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تأمر سكان المنطقة الحدودية مع لبنان بالبقاء فى أماكن مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجيش الإسرائيلى أوامره، اليوم الأحد، للسكان قرب الحدود مع لبنان بالبقاء فى أماكن مغلقة وبفتح المخابئ فى المنطقة.

كان الجيش الإسرائيلى قد أكد أن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية. ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية.