شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: صاروخ مضاد للدبابات استهدف بلدة إسرائيلية من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان صوب بلدة إسرائيلية.

تأتى التصريحات بعد تصريح للجيش اللبنانى، أكد خلاله أن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوى للبلاد اليوم وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران فى منطقة أحراج على الحدود.