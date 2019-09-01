شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نتائج قمة بيروت الاقتصادية ستعرض أمام "قمة العالم" بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إنه من المنتظر أن تعرض نتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التى عقدت فى بيروت العام الماضى على "قمة العالم للتنمية المستدامة" المقرر عقدها يومى الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من سبتمبر الجارى فى "نيويورك".

وأشارت - فى كلمة خلال الجلسة المغلقة للجنة، وزعتها الجامعة العربية - إلى أن اللجنة الاجتماعية التابعة للدورة "ال104 " للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد، عددا من الموضوعات التى تمثل أولوية للعمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، مشيرة إلى أنه يأتى فى مقدمة جدول أعمال اللجنة، إعداد الملف الاجتماعى للقمة العربية القادمة فى شهر مارس " 2020"، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية.

ونوهت بأهمية النظام الأساسى للمجلس العربى للسكان والتنمية الذى عرض على اللجنة فى ضوء استكماله كافة الإجراءات المطلوبة، وبوصفه الآلية العربية المعنية بأوضاع السكان فى الدول العربية.

وأشارت إلى أن الملف الاجتماعى للدورة "ال104 " للمجلس الاقتصادى والاجتماعى يتضمن مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل فى ظل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التعاون العربى الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية، والاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة بالمناطق الريفية.

ومن جانبه، صرح أنور حمام، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بدولة فلسطين"رئيس الاجتماع" بأن جدول الأعمال تناول العديد من البنود التى تستهدف إحداث تنمية اجتماعية عربية جوهرها الإنسان، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات تخص العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، خاصة ما يتعلق بالفئات "المهمشة " والضعيفة، وكبار السن، والأطفال، وذوى الإعاقة، ةوالمرأة وما يتعلق بمكافحة الفقر والتمكين الاقتصادى .

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وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بندا مقدما من دولة فلسطين لإنشاء المركز العربى لدراسات "التمكين الاقتصادي".

كما تضمن جدول الأعمال عددا من البنود الهامة، يأتى فى مقدمتها تحضير الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقررعقدها فى مارس"2020 " ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة التى عقدت فى بيروت فى يناير الماضى .

كما ناقشت اللجنة النظام الأساسى للمجلس العربى للسكان والتنمية وافتتاح البرلمان للطفل فى إمارة الشارقة ومشروع لحماية المراة فى القطاع غير المنظم "بائعات الشاى والأطعمة" ،ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل فى ظل الحماية الاجتماعية،والتعاون العربى الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية.

كما بحثت مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة بالمناطق الريفية،وإنشاء المركز العربى لدراسات التمكين الاقتصادى وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان الشمول والمساواة، وإقامة معرض سنوى على مستوى الدول العربية للمشاريع الاقتصادية الأسرية للتعريف بقصص نجاح مساهمات الأسر، وتثمين مساهمتها فى تحسين أوضاعها الاجتماعية.