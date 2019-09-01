شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث تجديد تفويض عمل الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة اجتماعًا طارئًا بعد غد الثلاثاء، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأزمتها المالية، وذلك برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين فى منظمة التحرير الفلسطينية.

وأفادت مذكرة صادرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الاجتماع يعقد بناءً على طلب فلسطين وتأييد الأردن.

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة للاجئين، كلُ من ممثلى الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو".

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ويبحث الاجتماع دعم تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة، والذى يأتى فى إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت فى ظل المسعى الأمريكى الإسرائيلى لإلغاء التفويض أو تغييره.

ويناقش المؤتمر قرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالى عن "الأونروا" على ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين فيها بتورطهم فى قضايا فساد، لافتًا إلى أن المؤتمر سيبحث آلية لمعالجة هذا الملف.